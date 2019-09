Karina Cascella senza freni su Temptation Island Vip: la stoccata su Instagram a Serena Enardu e il fidanzato Pago non passa inosservata.

Karina Cascella, si sa, è un personaggio che non ha peli sulla lingua. Spesso criticata sul web per il suo carattere forte e sempre sincero, la Cascella non le manda certo a dire e risponde sempre per le rime a chi la insulta. Ma non solo. Karina è solita esprimere il suo parere su qualsiasi argomento senza filtri, ed è proprio quello che ha fatto alcune ore fa, quando ha parlato di Temptation Island Vip, facendo un commento decisamente diretto e senza freni su una delle coppie protagoniste, quella composta da Serena Enardu e Pago: le sue parole non sono affatto passate inosservate.

Karina Cascella, che stoccata a Serena Enardu e Pago: le sue parole su Temptation Island

Karina Cascella ha voluto esprimere il suo parere su quello che sta accadendo in queste puntate di Temptation Island Vip, in particolare tra Serena Enardu e Pago, una delle coppie protagoniste. I due stanno vivendo un momento di grande crisi all’interno del reality, perché Serena ha stretto un legame ‘particolare’ con il single Alessandro e la cosa non va affatto giù al suo compagno, che a sua volta si sfoga spesso con la single Valentina, e nella scorsa puntata è finito addirittura in lacrime. Karina ha risposto alla domanda di un fan sul percorso dei due, esprimendo un parere molto chiaro.

Secondo Karina, il comportamento di Serena sta umiliando e mettendo in ridicolo il compagno, e sarebbe stato più giusto vivere questo momento di crisi lontano dalle telecamere, evitando di far soffrire pubblicamente Pago. ‘Serena poteva farla a casa l’introspezione sui suoi sentimenti’. Le sue parole sono forti e fanno capire chiaramente da che parte sta. Non è mancato dopo un commento anche sul programma in generale, che l’opinionista ha detto di trovare ‘geniale’.

