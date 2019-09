Lidia Schillaci, rivelazione di Tale e Quale Show: la compositrice si è lasciata sfuggire qualche dichiarazione sul suo fidanzato

Lidia Schillaci è tra i concorrenti di Tale e quale show. Dopo una carriera ricca di successi dati dalle collaborazioni con Eros Ramazzotti e dalle scritture di colonne sonore di numerosi film, la cantautrice si cimenta in una nuova fantastica esperienza colpendo già il cuore dei telespettatori.

Della sua carriera sappiamo praticamente tutto, ma della vita privata di Lidia Schillaci non si sa molto. Anche se si è lasciata scappare alcune dichiarazioni durante la tramissione di Caterina Balivo, Vieni da me.

Lidia Schillaci, rivelazione di Tale e Quale Show: chi è il suo fidanzato misterioso?

Originaria della Sicilia, Lidia Schillaci è tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Davanti all’insistenza della Balivo, Lidia si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul suo fidanzato, senza però sbilanciarsi troppo.

Sappiamo, dunque, che c’è qualcuno nella sua vita e che quindi non è single.

La Schillaci ironizza sul suo compagno e conferma che esiste veramente e non si chiama né Marco né Mark, facendo un chiaro riferimento alla vicenda di Pamela Prati e allo sposo fantasma, Mark Caltagirone.

A questo punto la Balivo insiste e chiede alla Schillaci di rivelare almeno se il fidanzato sia siciliano come lei: “è romano, ma la vita privata è privata” ha risposto Lidia.

Secondo indiscrezioni riportate dal sito Gossip e Tv si tratterebbe di Luca Favilla, il maestro di Ballando con le Stelle, trasmissione cui la Schillaci aveva partecipato come componente della Big band.