Lorenzo Insigne innamoratissimo, alla festa per il compleanno della moglie Jenny il capitano del Napoli è apparso in une veste speciale.

Lorenzo Insigne innamoratissimo, ancora una volta lo ha dimostrato alla festa per il compleanno della moglie Jenny. Non è un caso se il capitano del Napoli da sempère indossa la 24. Gli avevano proposto la 10, ma Maradona non si tocca e lui è il primo a dirlo. Così la scellta è caduta sul giorno di nascita, a settembre, della sua compagna da sempre, Jenny Darone. Un rito che si è consumato ancora una vpolta nelle scorse ore con una festa indimenticabile, per chi c’era e per chi l’ha vissuta solo sui social. Lorenzo ha fatto di tutto per rendere felice la moglie, compreso improvvisarsi cantante.

Potrebbe interessarti anche:

Lorenzo Inisgne innamoratissimo, la dedica alla moglie è da applausi

Decisivo nella vittoria del Napoli a Lecce domenica, Lorenzo Insigne per una sera ha staccato con il campo, Ancelotti e il San Paolo. Era tutto per la sua Jenny e una festa memorabile per il suo compleanno. Un party scanetanto, come hanno documentato alcune immagini postate dalla coppia sui social. Tra gli invitati, anche alcuni amici cantanti della coppia. Come Gigi D’Alessio (insieme ad Anna Tatangelo) che ha anche intrattenuto gli ospiti. O come il neomelodico napoletano Rosario Miraggio. Con lui Insigne ha duettato cantando il ritornello di “Ti amo e ti penso”. Nel finale poi ha bissato insieme a Nino D’Angelo sulle note di “Quel ragazzo della Curva B!”.

Ma la grande protagonista della serata è stata Jenny. A lei il capitano del Napoli ha regalato un prezioso anello e poi ha fatto arrivare anche una torta a forma di cuore. Come i palloncini che abbellivano la sala della cerimonia. A festa finita, la dedica dolcissima su Instagram: “Sei semplicemente quello che ho sempre sognato. Buon compleanno amore mio. Ti amo”. I due si conoscevano da bambinoi, lui di Frattamaggiore e lei di Frattaminore. Poi si sono persi di vista, ma quando ad una cena di amici comuni hanno riallacciato i loro percorsi, non hanno mai cambiato idea. Sposati da fine 2012, hanno due figli piccoli, Carmine e Christian.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI