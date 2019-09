Marco Giallini, moglie e figli: la tragica scomparsa di Loredana nel 2011

Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone: sua moglie, l’amore insuperabile per la compagna scomparsa nel 2011.

Questa sera, 25 settembre, va in onda la quarta ed ultima puntata della fiction Rocco Schiavone che vede come protagonista Marco Giallini. Chiudiamo così questo secondo “capitolo” per prepararci alle prossime avventure del commissario Schiavone che si snodano sempre tra Roma e la Valle D’Aosta. Inizia infatti il 2 ottobre la terza stagione di Rocco Schiavone e, prima di godercela tutta è tempo di scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Marco Giallini, il protagonista. Per esempio: ha una moglie?

La risposta è purtroppo molto tragica, Marco Giallini è vedovo. È stato infatti sposato con Loredana, ma nel 2011 la sua compagna di vita si è spenta per una emorragia cerebrale. In diverse interviste, Giallini, classe 1963, ha spiegato che Loredana, la sua ex compagna, è stata l’unica donna della sua vita. I due hanno avuto dei figli, Rocco e Diego. Lui e Loredana si erano conosciuti da giovanissimi, avevano solo 14 anni, ma il loro amore è stato così forte che sono stati insieme per più di 30 anni. Una storia coinvolgente, appassionata e resistente. Purtroppo nel 2011, come racconta proprio Giallini, sua moglie doveva andare al mare in vacanza per un paio di mesi con i ragazzi quando le si è accasciata tra le braccia. La donna ha vissuto ancora altri 2 giorni, ma senza mai riprendere conoscenza e quel dolore così forte, ha sottolineato Giallini, non lo si può capire se non lo si prova. L’amore di Giallini per la moglie Loredana non è mai svanito. Ogni qualvolta parla di lei lo fa con grande trasporto, dedicandole parole bellissime e d’amore. I suoi figli: “Sono Bravi come lei in tutto” ha raccontato in un’intervista a Io Donna.

