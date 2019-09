Maurizio Costanzo a dieta: uno sforzo che è stato ripagato, come ha avuto modo di confessare il popolare conduttore e giornalista.

Maurizio Costanzo a dieta: una battaglia che combatte da anni, spalleggiato da Maria De Filippi che della forma fisica ha sempre fatto un valore. Più volte Queen Mary ha raccontato la lunga battaglia del marito contro i chili di troppo, irinozzandoci anche sopra. Ma quesst vpolta sembra che Maurizio abbia trovato la via giusta. A 81 anni ha ancora voglia di comparire in video ma anche di raccontare i suoi progressi. E quello che è riuscito a realizzare nell’ultimo anno merita di essere raccontato.

Potrebbe interessarti anche:

Maurizio Costanzo a dieta: adesso i risultati si vedono

Maurizio Costanzo da anni lotta con la bilancia e non l’ha mai nascosto. Negli ultimi dodici mesi però ha trovato la strada giusta per raggiungere un risultato importante. Lo ha confessato con un certo orgoglio al settimanale ‘DiPiù’ spiegando i suoi progressi. Ha perso 6 chili in un anno, che per lui sono un bel risultato, frutto della testardaggine che ha saputo applicare: “Sono molto soddisfatto. Certo, ho dovuto ridurre i carboidrati e rinunciare ai dolci, che erano la mia passione. Ma alla mia età non si può stare appesi ai peccati di gola. Il cuore ringrazia e i nipotini sono contenti di vedermi più magro”.

Come aveva ammesso qualche tempo fa, la sua vita è profomndamente cambiata accantgo a Maria De Filippoi. Fino ai sessant’anni era tutto casa e lavoro, avdeva giornate interminabili. Adesso invece anche se si alza presto al mattino e divora subito cinque quotidiani, accanto alla colazione, è più tranquillo. Non torfna mai a casa dopo le 18, aspetta Maria e il figlio Gabriele per fare cena, al massimo prtima di dormire legge un buon libro. Vita da pensionato? No, perché presto tornerà in video su Rai 1 con S’è fatta notte ma anche su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show e L’intervista.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI