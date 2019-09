Don Patriciello ha parlato di Nadia Toffa e sul tema del fine vita ha assicurato che l’ex Iena non ci aveva mai pensato. Ecco le sue parole.

Nadia Toffa è scomparsa da più di un mese: la sua scomparsa ha sconvolto la vita di tutti, dagli amici, familiari e conoscenti. L’ex Iena era malata già da un anno e combatteva ogni giorno con unghie e denti contro un terribile tumore: nonostante fosse in fin di vita, Nadia continuava a lavorare. Non si è mai arresa. Tantissime le testimonianze di chi le era intorno: è arrivata anche quella di Maurizio Patriciello, sacerdote di Caivano in prima linea contro la Terra dei Fuochi. Don Patriciello è stato molto amico della popolare conduttrice: ecco le sue parole.

Nadia Toffa, parla Don Patriciello: “Suicidio assistito? Non ci ha mai pensato”

Don Patriciello ha affidato a Famiglia Cristiana alcune dichiarazioni che riguardano l’ex Iena Nadia Toffa, passata a miglior vita dopo aver combattuto contro il cancro. “Nadia è stata una persona speciale perchè nonostante le sofferenze fisiche e morali non ha mai perso la speranza” spiega il sacerdote. Il napoletano ha continuato con parole molto commoventi: don Patriciello ha voluto ribadire che l’idea del suicidio assistito non ha mai sfiorato le volontà di Nadia Toffa. “Per Nadia, alla quale il Signore è vicino, la malattia era un nemico da sconfiggere“, sottolinea l’uomo.

Le sue parole confermano, ancora una volta, quanto la voglia di vita e di lotta di Nadia Toffa la rendevano unica.

