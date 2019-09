Pomeriggio 5, l’annuncio shock in diretta: Giovanni Ciacci è indagato per ricettazione. Ecco cosa è emerso nella puntata di oggi del talk della D’Urso.

È iniziata con una notizia shock la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Una notizia che ha lasciato senza parole anche la conduttrice Barbara D’Urso. Si tratta infatti di un’esclusiva che riguarda uno degli opinionisti spesso presenti nelle sue trasmissioni. Giovanni Ciacci l’ex volto di Detto Fatto, è indagato per ricettazione. Una notizia ripresa da vari giornali, tra cui Dagospia, che Barbara D’Urso annuncia in apertura del suo programma. La padrona di casa spiega come anche la scaletta della puntata sia stata modificata in ragione di questa notizia. Giovanni Ciacci sarà infatti in studio oggi a Pomeriggio 5 per fare chiarezza sulla questione.

“Abbiamo chiamato Giovanni per chiedergli di venire oggi qui”, è così che Barbara D’Urso annuncia la presenza di Giovanni Ciacci oggi in studio a Pomeriggio 5. Una presenza non prevista in scaletta, ma una notizia dell’ultima ora ha sconvolto la programmazione. L’opinionista sarebbe indagato per ricettazione. Un’indiscrezione davvero clamorosa, che ha lasciato sgomenta anche la conduttrice. Che, inevitabilmente, vuole fare maggiore luce sulla vicenda. È per questo che Giovanni Ciacci sarà ospite in studio, oggi, nella seguitissima trasmissione di Canale 5 per dire la sua. Giovanni Ciacci spiega che questa vicenda risale ad alcuni anni fa, e riguarda un vestito utilizzato per uno sceneggiato televisivo. Un abito di Mariangela Melato, che Ciacci avrebbe preso per portare a una mostra di Gattinoni dedicata agli abiti importanti nell’ambito televisivo. Dopo 5 anni, a Giovanni arriva una telefonata clamorosa: “Ha portato illecitamente un abito dalla sede Rai alla mostra: non aveva la bolla”. È questo il racconto di Giovanni Ciacci, in diretta oggi a Pomeriggio 5. La sua verità, raccontata a una Barbara D’Urso abbastanza sconvolta dalla notizia. Anche Giovanni Ciacci appare molto sconvolto: “Io dico sempre la verità”. E esprime il suo dispiacere per una dichiarazione di Carlo Freccero, direttore della Rai, che avrebbe definito ‘condannato’ il costumista. Nonostante le scuse di Freccero, Giovanni Ciacci è molto provato. “Stiamo parlando di un reato enorme, la mia sarà stata una dimenticanza”, spiega l’intervistato.