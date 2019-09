Uomini e Donne Anticipazioni, clamoroso: una tronista ha abbandonato il programma, a poche settimane dall’inizio.

Anticipazioni shock quelle di Uomini e Donne appena trapelate sul web. Secondo un’indiscrezione lanciata da Ilvicolodellenews.it, una delle due troniste che hanno appena iniziato il loro percorso ha deciso di abbandonare la trasmissione. È accaduto durante la registrazione di oggi, 25 settembre 2019, del Trono Classico. Siete curiosi di sapere chi tra Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche ha deciso di lasciare il trono? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne Anticipazioni, la tronista Sara abbandona il trono

È Sara Tozzi la tronista che ha deciso di ritirarsi dalla famosa trasmissione di Maria De Filippi. La giovane modenese è approdata sul trono di Uomini e Donne dopo l’esperienza come tentatrice a Temptation Island. Ma, a quanto pare, Sara non si è trovata bene nelle nuove vesti di tronista. Ma non è tutto. Stando alle anticipazioni lanciate da Il vicolo delle news, Sara si sarebbe accorta di pensare ancora al suo ex, proprio mentre si relazionava ai vari corteggiatori nelle esterne. Insomma, nel suo cuore non c’era ancora spazio per un altro uomo. Una notizia abbastanza inaspettata per i fan dei programma: i nuovi troni sono appena iniziati! La domanda adesso è: chi sostituirà Sara sul trono? Il toto-tronista è appena iniziato! A voi chi piacerebbe vedere sulla sedia rossa più famosa della tv?