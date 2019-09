Con quest’ultima foto, Belen Rodriguez e Milca rendono Instagram davvero bollente: la mano dell’argentina proprio lì non passa inosservata.

Si conoscono da tantissimo tempo, Belen Rodriguez e Milca Gili. O, perlomeno, è quello che si evince dai loro profili Instagram. Eppure, nonostante gli anni passati e la lontananza, le due giovani ragazze sono sempre più unite che mai. Appena possono, infatti, entrambe raggiungono l’altra. Nei mesi precedenti, prima che Belen ufficializzasse il suo ritorno di fiamma con Stefano, si è recata in Argentina. Ed ha trascorso una fantastica vacanza insieme alla sua amica. Nei giorni scorsi, invece, probabilmente in occasione del compleanno della showgirl, è stata Milca a raggiungerla a Milano per prendere parte ad un party davvero esclusivo. È proprio qui, infatti, che le due ragazze si rendono protagoniste di una foto davvero ‘bollente’. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez e Milca, la mano dell’argentina non passa inosservata: la foto è ‘bollente’ su Instagram

Come dicevamo precedentemente, il 20 Settembre è stata una giornata davvero speciale per Belen Rodriguez. Non soltanto, infatti, ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con Stefano De Marito, ma ha festeggiato anche il giorno del suo compleanno. E, quindi, per l’occasione, la modella argentina ha organizzato una festa davvero strepitosa. A cui, ovviamente, vi hanno preso parte le persone a lei più care. Non solo, quindi, suo marito, sua sorella, ma anche il suo staff e, soprattutto, la sua migliore amica Milca. È proprio con lei che, pochissime ore fa, ha pubblicato una foto davvero bollente. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio di questo scatto ‘bollente’ che parliamo. E che, come si può ben vedere, non può passare affatto inosservato. Infatti, si vede chiaramente che la mano della bella Belen è posta sul Lato B della sua amica. Un gesto che, parliamoci chiaro, non può passare affatto inosservato. Anche perché descrive appieno il profondo legame che c’è tra le due giovani ragazze.

