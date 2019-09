Brad Pitt, nuovo amore per l’attore: ecco chi è la nuova fidanzata che gli ha rubato il cuore dopo la separazione da Angelina Jolie



Brad Pitt, dopo il divorzio con Angelina Jolie, ha un nuovo amore. Da allora gli sono stati attribuiti diversi flirt e recentemente è stato immortalato insieme ad un’altra donna che pare essere la sua nuova fidanzata, come rivela il Daily Mail.

L’attore è stato fortemente segnato dal divorzio con la ex moglie tanto che questa vicenda ha influito anche sul suo lavoro e sulla sua personalità: “La rottura di una famiglia ti porta inevitabilmente a pensare che c’è qualcosa che non va in te. E che devi capire che cosa. Capire qual è la tua colpa in tutto quello che è successo. Riconoscere che è colpa tua e cosa puoi fare per migliorare la situazione”, aveva dichiarato Brad Pitt che ora ha una nuova donna. Ecco di chi si tratta.

Brad Pitt, nuovo amore per l’attore: ecco chi è la nuova fidanzata

Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, Brad Pitt è apparso in pubblico accanto ad una designer di gioielli e guru spirituale di nome Sat Hari Khalsa.

A rivelarlo è il Daily Mail. Conferma dell’unione sarebbe il fatto che l’attore è stato avvistato in compagnia della donna all’uscita dell’after party del suo ultimo film, “Ad Astra”.

Di Sat Hari Khalsa non si sa molto se non che è una guida spirituale e ha 50 anni. La donna, che è anche disegnatrice di gioielli, vive in India. Pitt l’avrebbe conosciuta a un evento organizzato da Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers.

Nonostante solo adesso si parli di una possibile relazione, in realtà secondo alcune indiscrezioni tra i due ci sarebbe stata una breve frequentazione già a ottobre del 2018.