Vieni da Me, brutta figura per Caterina Balivo: il filmato è sbagliato

Caterina Balivo, Vieni da Me: l’errore del filmato, l’ospite interviene: “No no, non è il primo”.

La puntata di oggi di Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo del pomeriggio di Rai 1, è stata caratterizzata da un ospite importante. In studio è arrivata infatti Rosanna Vaudetti, una delle storiche “Signorine Buonasera”, ossia le annunciatrici che raccontavano al pubblico a casa quali sarebbero stati i programmi in televisione quella sera stessa.

Vieni da Me, la regia si sbaglia e Rosanna interviene

Rosanna Vaudetti, per altro, è anche stata la prima annunciatrice ad andare in onda quando vi fu il clamoroso cambio da televisione in bianco e nero a televisione a colori. Fu un momento storico molto importante e così il team di Vieni da Me di Caterina Balivo decide di mandare in onda quello che dicono sia il primo annuncio nella tv a colori, proprio con la Vaudetti. Peccato però che la donna, non appena parte il filmato, inizi a scuotere la testa e fare “no” con la mano. Tornati in studio Caterina cerca di sistemare: “Diciamolo subito, non è il primo annuncio questo”. Un recupero in Zona Cesarini insomma e Rosanna spiega: “Non è il primo perché la prima volta in cui andai nella tv a colori, mi ricordo che il regista mi chiamò chiedendo di indossare qualcosa di bianco con però dei punti in rosso. Ovviamente a casa non avevo nulla quindi dalla costumista mi trovarono questo abito bianco con i segni zodiacali e con il Sagittario, il mio in rosso. Io però non avevo capito che quella giornata sarebbe stata così importante, quindi misi solo la giacca e sotto un pantalone nero”. In studio quel giorno però arrivarono moltissimi giornalisti: “Io non me lo sarei mai immaginata quindi uscirono queste foto con questo mio look tremendo”. Poco importa però, la signora Vaudetti ha letteralmente scritto la storia della televisione italiana, anche se purtroppo non abbiamo potuto vedere in diretta il vero primo annuncio della Signorina Buonasera nella tv a colori!

