Sempre più incantevole la bella Caterina Balivo. Anche in questa ultima Instagram Story. Come sappiamo, la napoletana è molto attiva sui social. Anche durante queste giornate veramente frenetiche per lei. Come raccontato recentemente sui social, la mattinata per la bella Caterina inizia davvero molto presto. Deve, infatti, non solo accompagnare i suoi bimbi a scuola, ma recarsi negli studi di Vieni da Me per l’appuntamento odierno. Ecco. È proprio nei camerini della trasmissione di Rai Due che, come ‘testimoniato’ sul suo canale social, la conduttrice è protagonista di un incidente davvero ‘hot’. Curiosi di sapere qualche dettaglio in più? Diamoci uno sguardo insieme.

Caterina Balivo, incidente hot: la camicia è scollata, si abbassa e…

Continua l’appuntamento odierno di Vieni da Me. Anche oggi, giovedì 26 Settembre, è andata in onda una puntata davvero eccezionale. Con ospiti altrettanto speciali. Tuttavia, ancora prima di essere in onda, la bella Caterina Balivo è stata la protagonista di un incidente davvero ‘hot’. Ovviamente, prima di presentarsi in puntata bellissima come sempre, la conduttrice ha dovuto sottoporsi ad ore di ‘trucco e parrucco’. Ed è proprio in questo momento che, come dicevamo precedentemente, è avvenuto lo spiacevole imprevisto. Com’è solita fare, Caterina comunica con i suoi followers mentre è nei suoi camerini insieme al suo staff. Ma, mentre mostra ai suoi sostenitori la camicia, si abbassa fin troppo. E così, dato che il capo d’abbigliamento è abbastanza scollato, accade qualcosa di imprevisto. Ecco di che cosa parliamo:

La camicia è scollata abbastanza e si vede. E così, nell’abbassarsi, Caterina è ‘vittima’ di un incidente. Dal quale si intravede chiaramente il suo reggiseno ‘bianco’.

