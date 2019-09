Cecilia Rodriguez e la piccola ‘disavventura’ mentre registra una storia su Instagram: il suo urlo di ‘dolore’ non passa certo inosservato.

Cecilia Rodriguez, così come sua sorella Belen, è un personaggio molto amato nel mondo dello spettacolo e dei social. Poco incline a fare tv, come lei stessa ha sempre dicharato, definendosi timida, Cechu lavora nella moda e sui social, e ha un incredibile seguito. Le sue foto ‘hot’ infiammano i fan, ma non mancano anche post e stories dedicati alla sua relazione con Ignazio Moser, che procede a gonfie vele, tra avventure e progetti futuri di coppia. La sorella di Belen ha avuto un piccolo ‘incidente’ mentre registrava alcune storie su Instagram, urlando letteralmente di dolore: ecco cos’è successo.

Cecilia Rodriguez, piccola ‘disavventura’ su Instagram: ecco cos’è successo

Cecilia Rodriguez utilizza molto Instagram per condividere con i fan le sue giornate e raccontare del suo lavoro. La sorella di Belen è anche un’influencer e sponsorizza diversi prodotti sui social. Proprio durante uno dei video di lavoro su Instagram, la bella Chechu ha avuto un piccolo ‘incidente domestico’. Nelle sue storie, l’argentina si è prima scusata per il suo look casalingo, dicendo di sentirsi particolarmente gonfia e mostrandosi senza un filo trucco, e ha poi continuato a parlare con i fan, annunciando che a breve avrebbe mostrato loro i suoi nuovi prodotti. Prima, però, Cecilia ha voluto far vedere in video la sua nuova tazza per la colazione, ma quando l’ha alzata per mostrarla, si è letteralmente ustionata, visto che all’interno c’era una bevanda fumante.

L’immagine parla chiaro, Cecilia urla letteralmente per il dolore e lascia subito andare la tazza bollente sul tavolo. Niente di grave, ovviamente per la fidanzata di Ignazio Moser, che ha aggiunto delle emoticon sorridenti come didascalia, mostrando di essersi lei stessa molto divertita in questo breve involontario siparietto.

