Chiara Ferragni, il botta e risposta con un fan su Instagram lascia senza parole: c’entra il marito Fedez, l’influencer non ha peli sulla lingua.

Chiara Ferragni è la regina indiscussa del web, e non solo. L’influencer sta vivendo un momento particolarmente felice, grazie all’uscita del documentario sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che ha avuto un successo incredibile al botteghino nei tre giorni in cui è stato proiettato nelle sale cinematografiche italiane. La Ferragni è anche felice per la sua meravigliosa famiglia, composta dal piccolo Leone e dal marito Fedez, che in questo periodo è impegnato in un particolare progetto televisivo. Proprio parlando del marito, Chiara ha avuto un acceso botta e risposta con un fan su Instagram: l’influencer si è dimostrata senza peli sulla lingua, ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, acceso botta e risposta con un fan: c’entra il marito Fedez, cos’è successo

Chiara Ferragni ha avuto un acceso botta e risposta con un fan su Instagram. Sotto una delle foto dell’influencer c’è stato il commento di un utente, che ha cercato di ‘fare la spia’, riportandole una cosa che riguarda suo marito Fedez, ma Chiara non si è lasciata colpire, rispondendo per le rime. Il fan in questione le ha scritto che Fedez mette dei like alle foto di Mia Khalifa, l’ex pornostar statunitense di origine libanese, che su Instagam si mostra spesso in versione ‘hot’. Ecco la risposta da applausi della Ferragni.

La replica di Chiara Ferragni è senza peli sulla lingua. Alla ‘provocazione’ del fan, l’influencer risponde che il marito fa bene a mettere dei like a una bella donna come Mia Khalifa, mettendo a tacere ogni eventuale polemica sul nascere. Una risposta che dimostra la grande sicurezza di Chiara, ma anche la smisurata fiducia che ha nei confronti di Fedez, del quale è follemente innamorata.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI