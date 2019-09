Anche stasera, giovedì 26 settembre, si terranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla con noi i tuoi numeri vincenti.

Continuano le Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Anche questa sera, giovedì 26 Settembre, si terranno le penultime estrazioni della settimana e, soprattutto, del mese. E, proprio per questo motivo, anche noi di Sologossip saremo qui come sempre. Rigorosamente in diretta per voi che siete i nostri accaniti ed affezionati lettori, dalle ore 20 in poi saremo collegati per darvi in tempo reale tutti i numeri vincenti di ogni singolo gioco. Partiremo, com’è nostra abitudine fare, dal Lotto. Passeremo in rassegna, poi, il Superenalotto. Ed, infine, il 10eLotto. Manca davvero poco. Cosa aspettate? Su, correte a prendere la vostra schedina. E controllate con noi i vostri numeri. Buona Fortuna!

Estrazioni Lotto di giovedì 26 settembre in Diretta

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto del 26 Settembre: ecco le estrazioni di giovedì in Diretta

C’è sempre gran fermento per l’estrazione di tale gioco. In palio, badate bene, ci sono circa 8.4000.000 di euro. Insomma, una cifra davvero esorbitante, c’è da ammetterlo. E pensate che, non meno di pochi mesi fa, il jackpot vincente era arrivato a dei numeri davvero pazzeschi. Era, infatti, il 13 Agosto scorso quando a Lodi sono stavi vinti i 209 milioni. Cifra che, all’epoca, risultava essere da record. Tuttavia, da quella data, ce ne sono state altre di vincite. Anche, ad esempio, il 17 settembre, in provincia di Parma, sono stati vinti 66,4 milioni di euro. Ed, invece, con l’estrazione del 19 settembre, ad Alghero, è stato centrato il 5+1. Insomma, due mesi davvero importanti per questo gioco. Come andrà a finire, quindi, questa penultima estrazione di settembre? Chi lo sa. Nel frattempo, vi riproponiamo, prima di aggiornarvi sui numeri vincenti attuali, quelli della settimana scorsa.

Estrazione 24 settembre: 7 45 55 60 81 89 25 29

Numeri Vincenti:

Jolly:

Superstare

10eLotto: i numeri vincenti di giovedì 26 Settembre

Numeri Vincenti:

Oro:

Doppio Oro:

