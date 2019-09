Gianni Sperti si confessa: le parole inaspettate su Paola Barale, ex moglie dell’opinionista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti è uno dei protagonisti principali di Uomini e Donne. Insieme alla vulcanica Tina Cipollari, forma una coppia amatissima dai fan del programma di Maria De Filippi. E proprio al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gianni ha lasciato una lunga intervista in cui racconta molti retroscena sulla sua vita lavorativa e non. Ha parlato anche di Paola Barale, sua ex moglie, che di recente si è lasciata andare ad alcune battute su Sperti durante una puntata di Maurizio Costanzo Show. Ecco la replica dell’opinionista.

Gianni Sperti su Paola Barale: “Autoironica e divertente”

Gianni Sperti torna a parlare di Paola Barale, la biondissima showgirl con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. Durante una puntata recente del Maurizio Costanzo Show, la Barale ha lanciato una ‘frecciatina’ al suo ex marito, durante una gag con Pio e Amedeo. Il duo comico ha rivolto a Paola questa domanda: “Cosa ha accomunato Paola Barale e Gianni Sperti? A, la passione per il ballo; B, le sopracciglia a li di gabbiano; C, la capacità di quadagnare in tv senza fare un c****!”. La Barale ha risposto la C, aggiungendo una piccola stoccata riguardo le sopracciglia: “All’epoca non le aggiustava ancora, non aveva l’estetista”.

È proprio in merito alla battuta della sua ex moglie Paola che Gianni Sperti ha voluto dire la sua, nell’intervista su Uomini e Donne Magazine. Gianni sottolinea la simpatia di Pio e Amedeo, famosi per la loro irriverenza. E sulle parole di Paola: “La sua è stata una risposta ironica, come sempre. Mi piace pensare che sia stata una battuta ironica, il ricordo che ho di lei è proprio questo: autoironica e divertente!“. E sulle sue sopracciglia, l’opinionista ci tiene a fare una precisazione: “Mai fatte, nè allora nà oggi. Dall’estetista vado, ma per togliere i peli in altre parti del corpo!”. Insomma, niente ali di gabbiano per il caro Gianni! E a voi, piace l’opinionista?