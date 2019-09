Prima di iniziare la seconda puntata di Eurogames, Ilary Blasi svela un particolare davvero seducente del look di questa sera, ecco di cosa parliamo.

Ci siamo. Manca davvero poco alla seconda puntata di Eurogames, la nuova versione di Giochi senza Frontiere. Al timone ci saranno sempre loro: Ilary Blasi ed Alvin, nel ruolo di conduttori, Yuri Chechi, invece, nel ruolo di supervisore. Ecco. La puntata della settimana scorsa, ammettiamolo, è andata più che bene. E i dati auditel lo confermano. Merito, ovviamente, della format del programma, della bravura dei due presentatori ma, soprattutto, della bellezza di Lady Totti. Per l’occasione, infatti, la giovane romana aveva sfoggiato un look molto ‘audace’. Cosa ci riserverà, invece, questa sera? Ecco. Pochi istanti fa, Ilary ne ha svelato un particolare davvero seducente. Ecco di che cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Ilary Blasi, seconda puntata di Eurogame: il look ha un ‘particolare’ seducente

È tutto pronto per la seconda puntata di Eurogames. Tra poche ore, infatti, il classico Giochi senza Frontiere è pronto a far divertire ed entusiasmare milioni di famiglie italiane. Anche i conduttori, tra l’altro, lo sono. Lo dimostra, non a caso, l’ultima foto che, pochissime ore fa, Ilary Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. È nei camerini, la bella e giovane romana. Intenta, da come si può chiaramente vedere, a prepararsi per questo secondo ed incredibile appuntamento. Tuttavia, ciò che balza immediatamente agli occhi dei suoi fan è un ‘particolare’ davvero seducente del suo look di questa sera. Come dicevamo precedentemente, quello della settimana scorsa è stato davvero incredibile. Con un body nero attillato e un pantalone indossato come se stesse in procinto di cadere, Lady Totti ha davvero incantato tutti. Come sarà, quindi, questa sera? Eccone un’anteprima:

Ve l’avevamo detto: il particolare svelato è davvero seducente. A cosa ci riferiamo? Semplice: ai capelli intrecciati. Ilary, come sapete, ama cambiare. E, soprattutto, ‘giocare’ con i suoi capelli. Ma così, ammettiamolo, si è letteralmente superata.

Per ulteriori news su Ilary Blasi –> clicca qui