Chi è la moglie di Joe Bastianich? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere su Deanna Damiano.

Joe Bastianich è il famoso giudice di Masterchef, oggi concorrente di Amici Celebrities, la prima edizione VIP del talent show di Maria De Filippi. Oltre ad essere un ottimo chef, l’italo americano è un ottimo musicista e se la cava molto bene con il canto! Ma chi è sua moglie? In molti se lo stanno chiedendo! Si chiama Deanna Damiano e sono sposati dal 1995. Scopriamo qualcosa in più sulla donna, dall’età, alla carriera e dai figli avuti insieme al famoso chef!

Chi è Deanna Damiano: età e vita privata della moglie di Joe Bastianich

Deanna Damiano è la moglie di Joe Bastianich: della donna si sa poco essendo lei molto riservata. I due si sono sposati nel 1995 e sono genitori di tre meravigliosi ragazzi: Olivia, Miles ed Ethan. I ragazzi vivono in America insieme alla mamma mentre il famoso chef spesso è in Italia per impegni lavorativi.

Deanna non ama le luci dei riflettori per questo di lei si sa quasi nulla: in un’intervista il marito ha parlato di lei descrivendola come una donna molto generosa. Spesso la donna si mostra sui social per condividere scatti di paesaggi meravigliosi, foto con la sua famiglia o con amici. Una bellissima bionda con un sorriso splendente è la donna di Joe Bastianich.

