Lele Mora ha un tumore maligno: lo ha scoperto durante una sua intervista per Libero e lo ha subito confessato apertamente, ecco i dettagli.

Una notizia davvero dolorosa: a Lele Mora è stato diagnosticato il cancro. Lo ha scoperto in un modo davvero ‘brutale’, l’ex agente dei Vip. Mentre, infatti, si lasciava andare ad un’intervista per Libero Quotidiano, il buon Mora ha ricevuto la telefonata di un medico che gli confermava l’inaspettata diagnosi. Prima di iniziare, lo aveva già preannunciato. Ancora prima, quindi, di iniziare a parlare della sua vita in carcere e degli errori commessi, l’agente dei Vip aveva confessato di essere in attesa di una telefonata davvero importante. Doveva, appunto, avere la conferma se il tumore da cui è affetto era maligno o meno. Ma ecco cos’è accaduto.

Lele Mora, l’amara scoperta durante l’intervista: “Ho un tumore maligno”

Come dicevamo precedentemente, lo ha scoperto in un modo davvero insolito Lele Mora di essere affetto da un tumore maligno. Mentre rilasciava una toccante intervista per Libero Quotidiano, riguardante la sua vita in carcere e, soprattutto, cosa gli accaduto dopo questa tragica parentesi della sua vita, l’ex agente dei Vip ha ricevuto una telefonata che, seppure tanto attesa, gli ha dato una spiacevole e triste notizia. Non è affatto da solo quando riceve la telefonata. Insieme a lui, infatti, c’è anche Marco Carta. Tuttavia, il dolore che prova nel sentire l’amara diagnosi svelata dal medico è davvero dolorosa. Lele Mora è affetto da un tumore maligno. Situato, tra l’altro, tra i reni ed i polmoni. Ovviamente, per adesso, dovrà interrompere tutti i suoi impegni lavorativi. Durante la sua intervista, infatti, l’agente dei Vip aveva confessato di aver preso nuovi incarichi in Bulgaria, Albania e Georgia. Tuttavia, è arrivato il momento di rallentare e pensare alla salute. Ben presto, infatti, dovrà sottoporsi a tutte le cure necessaria affinché il male retroceda. In bocca al lupo!

