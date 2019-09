Meteo weekend 28 29 settembre: torna l’estate

Meteo weekend: torna l’estate in Italia, il clamoroso colpo di scena con le temperature che si alzeranno di nuovo e daranno l’impressione di essere tornati indietro.

Comincerà venerdì il gran caldo. Un caldo che ci farà tornare in mente la lunga estate di quest’anno. Le previsioni meteo offerte da Il Meteo.it ci svelano cosa succederà nei prossimi giorni e non c’è nulla di rassicurante per tutti quelli che aspettavano il fresco dell’autunno. Un passo indietro, anziché avanti. Ci sarà un aumento della pressione atmosferica che comporterà un innalzamento drastico delle temperature di diversi gradi. Sarà poi nella giornata di sabato 28 settembre che il sole comincerà a riscaldare seriamente la nostra penisola. Non mancheranno, tuttavia, delle infiltrazioni di aria leggermente umida. Soprattutto nei cieli del Nord ci sarà qualche perturbazione di aria fredda che farà da contrasto a quella calda. E’ così che si verificherà qualche precipitazione. Ci sarà, quindi, un po’ di pioggia qua e là per l’Italia: dal nord fino alla Toscana. Il centro sud della nostra penisola sarà invece interessato dalle suddette temperature in rialzo.

Meteo weekend, clamoroso: torna l’estate in Italia

Aspettavate il freddo con l’arrivo dell’autunno? Beh, le previsioni di questo weekend vi deluderanno. Così come sabato, anche domenica ci sarà bel tempo al sud e clima più che temperato. Al Nord, invece, continueranno ad esserci leggeri piovaschi e temperature, pertanto, un po’ più fresche. Tuttavia, il sole che travolgerà le regioni meridionali dell’Italia riporterà alla mente l’estate appena trascorsa. Chiunque si aspettava un weekend un po’ più fresco, deve ricredersi. Al Nord ci sarà comunque da tenere fuori dall’armadio impermeabili ed ombrelli. Al Sud, invece, il sole renderà la temperatura un po’ più alta e farà sì che gli italiani possano godersi un po’ di tempo all’aria aperta. Magari all’ombra e non al sole: così non ci sarà da affrontare molto caldo.