Uomini e Donne, Pamela: l’abito lascia poco spazio all’immaginazione

Pamela, Uomini e Donne Trono Over: l’abito della donna del parterre lascia poco spazio all’immaginazione.

Torna come sempre l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne e stiamo conoscendo i nuovi uomini e le nuove donne del parterre. Intanto nel trono classico, i tronisti, Giulia, Sara, Giulio e Alessandro stanno iniziando la conoscenza con i loro corteggiatori e qualche preferenza inizia già a vedersi. Giulio Raselli, ad esempio, ha conosciuto meglio Giulia. Invece la tronista Sara ha trovato un feeling particolare con Javier, ex tentatore di Temptation Island 2019. Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne però, ormai lo sappiamo, non mancheranno tante strane sorprese e momenti emozionanti.

Trono Over Uomini e Donne, la sfilata lascia senza parole

La sfilata è un grande classico di Uomini e Donne e il tema di oggi è “La più seducente del reame”. La prima a sfilare è Pamela che ha un abito rosa cipria molto aderente con che lascia poco spazio all’immaginazione. Pur non essendo volgare per niente il decolletté è prominente e soprattutto il lato B si vede perfettamente che forse, sotto, non ha nulla o comunque un intimo molto “ristretto”. Il parterre la premia con otto e nove e dieci anche se Marco D le dà un sei per il portamento. Tina impazzisce: “Questa è la volpe che non arriva all’uva perché dice che è acerba. Lui dice non potrò mai uscire con sta donna quindi come voto do sei”.

Subito dopo arriva Gemma con un abito rosso alla Marylin Monroe con tanto di vento che scompiglia e alza la gonna. A peggiorare la situazione e sventolare ancora di più la gonna interviene Tina Cipollari così Maria De Filippi scoppia a ridere sdraiandosi lungo le scale. Gianni scivola dalla sedia e come sempre è subito gag.

