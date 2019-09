Vieni da Me, chi è Rosanna Vaudetti l’ospiti di oggi di Caterina Balivo

Cosa sapere su Rosanna Vaudetti, la storica annunciatrice della RAI: vita privata, carriera.

Rosanna Vaudetti è l’ospite di oggi alla cassettiera di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me. In questo giovedì arriva sulla Rai un volto di punta proprio della televisione italiana. Rosanna, classe 1937 è stata un’annunciatrice televisiva che ha lavorato per la Rai dal 1961 al 1998, oggi si racconta a Vieni da Me, ma chi è Rosanna? Cosa occrre sapere di lei?

Chi è Rosanna Vaudetti, l’ospite di oggi a Vieni da Me: cosa sapere

Rosanna Vaudetti ha una carriera molto importante è stata la prima ad andare in onda sulla televisione a colori e, per 40 anni, ha annunciato i programmi televisivi della Rai. Inoltre, non sono mancate anche performance come conduttrice, come Giochi Senza Frontiere e ha commentato per anni l’Eurovision Song Contest. Dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche prova la carriera giornalistica e diventa la famigerata “Signorina Buonasera”dal 1961 al 1965, per poi trasferirsi a Milano fino ad approdare alla sede Rai di Roma. Come abbiamo detto tanti i programmi condotti, ma dal 1970 al 1998 i più la ricorderanno per l’edizione del mattino di Che Tempo Fa, Meteo3. Per annunciare il suo ritiro dalla televisione ha scelto il programma Carramba che Fortuna condotto da Raffaella Carrà. Rosanna va via con diversi “riconscimenti” è stata l’annunciatrice più longeva insieme a Nicoletta Orosmando. Il 2 giugno sempre del 1998 è stata anche insignita dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. Dal 1999 però anche se ha detto addio al ruolo di annunciatrice, non ha detto addio alla televisione in diversi programmi televisivi e trasmissioni. L’abbiamo vista anche nella soap di Rai 1, Incantesimo mentre è stata anche giurata alla trasmissione La Prova del Cuoco. Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che è sposata dal 1965 con il regista televisivo Antonio Moretti.

Per ulteriori news su Caterina Balivo –> clicca qui