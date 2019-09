Spoiler Temptation Island Vip, quarta puntata: una fidanzata finisce a letto con il tentatore, attrazione ‘bollente’, video choc per il compagno.

Temptation Island Vip è ormai entrato nel vivo. Sono già tre le puntate andate in onda, e tantissime le dinamiche che si sono create tra le coppie in gioco. Dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che hanno chiuso la loro storia durata tre anni, una nuova coppia è arrivata nei villaggi, quella composta da Alex Belli e Delia Duran. Nella quarta puntata vedremo certamente i primi approcci dei nuovi arrivati con i tentatori e i compagni di viaggio, ma sappiamo già che una delle coppie andrà sempre più in crisi. Una delle fidanzate, infatti, si apparterà a letto con un single: ecco di chi si tratta e cosa succederà.

Temptation Island Vip spoiler: una fidanzata a letto con un single, video choc

Temptation Island Vip è arrivato ormai al giro di boa. Le coppie entrate nei villaggi sono nel pieno del loro ‘viaggio nei sentimenti’, e alcuni hanno già tratto le loro conclusioni. E’ il caso della bella Chiara Esposito, che nella prossima puntata comunicherà a Simone Bonaccorsi la consapevolezza che ha raggiunto e lascerà dunque il programma, non si sa ancora se da sola o con il suo fidanzato. Anna Pettinelli, che in queste puntate è stata travolta dalla gelosia, continuerà a soffrire la lontanaza dal suo Stefano, ma l’ultimo video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, mostra quello che accadrà tra altri due fidanzati, Gabriele Pippo e Silvia.

Le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione, Silvia si avvicinerà sempre di più al single Valerio, con il quale trascorrerà del tempo appartata in camera, precisamente a letto. Nel video si vedono i commenti dei loro compagni di avventura, single e fidanzate, che immaginano la reazione di Gabriele nel vedere le immagini della propria compagna a letto con un altro, anche se dalle loro parole sembra di capire che uno dei due diretti interessati sia a letto perché malato e l’altro sia solo di compagnia. Che dire, la quarta puntata di Temptation Island Vip si preannuncia parecchio infuocata, non resta che aspettare per vedere cosa accadrà.

