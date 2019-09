Tina Cipollari, ‘momento nostalgia’ su Instagram: l’opinionista pubblica una foto di tanti anni fa, il cambiamento è impressionante e lo notano tutti.

Tina Cipollari è uno dei volti più amati e allo stesso tempo discussi di Uomini e Donne. L’opinionista è diventata una vera e propria istituzione del programma di Maria De Filippi, insieme a Gianni Sperti, passando da tronista a opinionista negli anni. La sua vita privata è finita ultimamente nel vortice del gossip per la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli e la sua storia d’amore con il compagno Vincenzo Ferrara, che procede a gonfie vele. L’opinionista ha pubblicato poco fa una foto ‘nostalgica’ su Instagram, uno scatto risalente a diversi anni fa: il cambiamento della Cipollari è impressionante, tutti notano la sua trasformazione.

Tina Cipollari, la vecchia foto pubblicata su Instagram: cambiamento impressionante

Tina Cipollari è in tv ormai da tantissimi anni, ma tutti sono talmente abituati alla sua attuale immagine, da aver dimenticato com’era tanto tempo fa. L’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una storia Instagram in cui ha pubblicato una sua vecchia foto, lasciando a bocca aperta i fan. Nello scatto, Tina è con l’amico Antonio Palmentieri, che le ha inviato la foto, e lo saluta con affetto. Un piccolo ‘momento nostalgia’ della Cipollari, che ha voluto ricordare il suo passato con questa bellissima immagine.

‘Ricordi del passato’, scrive Tina accompagnando la frase con un cuore. Nell’immagine la Cipollari è con l’amico Antonio Palmentieri, e gli dedica in sottofondo la canzone di Gianna Nannini, ‘Ti voglio tanto bene’. Nella foto si vede una Tina molto giovane e bella ed è sicuramente cambiata molto rispetto ad allora. Oggi, comunque, la Cipollari è ancora una bellissima donna, nonostante gli anni passati e ‘qualche chilo in più’, cosa su cui lei scherza spesso e volentieri anche in tv.

