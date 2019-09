Si è registrata la quinta puntata di Uomini e Donne del Trono Classico, ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 25 Settembre: è accaduto di tutto.

Continuano le registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. E bisogna ammettere che la puntata registrata ieri, mercoledì 25 Settembre, è stata veramente complicata per i quattro tronisti di questa edizione. Nonostante, infatti, siano state mandate in onda soltanto le prime due puntate, si è entrato nel vivo del programma. Ma cos’è accaduto, quindi, nella registrazione della quinta puntata? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che, stando a quanto trapelato dal sito web VicolodelleNews, ci sono tantissimi ‘colpi di scena’. Ecco tutte le anticipazioni nel minimo dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: cos’è accaduto nella quinta puntata

Come dicevamo è stata una puntata davvero molto impegnativa quella del Trono Classico di Uomini e Donne registrata mercoledì 25 Settembre. Come svelato dal sito VicolodelleNews e raccontato in un nostro recente articolo, la puntata si è aperta con un annuncio a sorpresa. Raffaella Mennoia si è sposata. Così, da il benvenuto Maria De Filippi al suo pubblico. Peccato che, poche ore dopo, l’autrice del programma abbia completamente smentito tale notizia. Ma, invece, cos’è accaduto ai quattro tronisti? Ecco tutte le anticipazioni nel dettaglio:

Sara Tozzi: la giovane ragazza di Modena, come raccontato precedentemente da noi, ha abbandonato il trono. Perché consapevole di pensare ancora al suo ex. Insomma, un gran colpo di scena;

