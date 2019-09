Sigarette elettroniche, negli USA troppe vittime: la popolazione parla di epidemia. Ecco le parole del segretario della Sanità del Kansas, Lee Norman.

In America parlano ormai di una vera e propria epidemia: il numero di vittime delle sigarette elettroniche è salito a nove. Un uomo sui 50 anni del Kansas è morto: era già affetto da malattie pregresse ma l’allarme cresce ovunque. Il signore è la seconda vittima dello stato: pochi giorni fa è stato registrato il decesso di una donna per gli stessi motivi. Altre persone hanno perso la vita in California, Illinois, India, Minnesota, Missouri e Oregon: per questo motivo tra la popolazione è scattato l’allarme e si parla di un’epidemia. Sentiamo cosa dicono il segretario della Sanità ed il vice responsabile dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie.

Sigarette elettroniche, negli USA troppe vittime: “La gente sta morendo a causa dello svapo”

E’ stato registrato il nono caso morto per via delle sigarette elettroniche in America. La paura tra le persone cresce ed iniziano già a parlare di epidemia: perchè? Gli studiosi sono alla ricerca di una vera causa che scatena i malori ed addirittura i decessi contenuta all’interno delle sigarette elettroniche.

Anne Schuchat, dottoressa americana direttore dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha annunciato che non è stato ancora identificato un signolo prodotto, una specifica marca di sigarette che uccide o una singola sostanza. Chiaramente ha invitato tutti i cittadini di limitare o interrompere il consumo del prodotto. Lee Norman invece, sanitario della Sanità del Kansas, ha dichiarato che la gente muore per via dello svapo, una sigaretta elettronica chiamata vaporizzatore o e-cig. Questa procura disturbi polmonari.

