Verissimo, svelati gli ospiti della prossima puntata: c’è anche una coppia amatissima; ecco chi accoglierà in studio Silvia Toffanin.

È uno dei programmi più amati di Canale 5. Un appuntamento fisso, ormai, per il sabato pomeriggio. Parliamo di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi vip e artisti si lasciano intervistare dalla conduttrice, che con garbo e rispetto riesce a tirare fuori aspetti inediti della loro vita. Le emozioni in studio sono sempre tantissime. Siete curiosi di scoprire gli ospiti della prossima puntata, in onda sabato 28 settembre? Ve li sveliamo noi. C’è anche una coppia molto amata dal pubblico, per la prima intervista insieme in assoluto.

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo, tutti gli ospiti della prossima puntata: Matri e la Nargi per la prima intervista insieme

Sabato ci sarà una nuova puntata di Verissimo, il seguitissimo talk di Canale 5. Al timone del programma, come sempre, Silvia Toffanin. Che per la prossima puntata è pronta ad intervistare nuovi personaggi. Interviste davvero speciali, quelle del prossimo sabato. Ci sarà una coppia ‘inedita’, per la loro prima intervista ufficiale in tv. Parliamo del calciatore Alessandro Matri e la sua splendida Federica Nargi, l’ex velina dalla quale ha avuto due bambine. La coppia è amatissima dal pubblico, che li segue da anni, anche sui social. Ci sarà, poi, la conduttrice Paola Perego, che si racconterà in un’intensa intervista.