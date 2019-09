Vittorio Sgarbi si commuove in diretta: è successo durante l’intervista a Io e Te. Ecco il motivo della sua emozione.

Così emozionato non lo avevamo mai visto. Sì, perché Vittorio Sgarbi è solito animare i programmi in cui è ospite con le sue opinioni spesso pungenti e fuori dagli schemi. Ma quella vista a ‘Io e Te’ , programma di Pierluigi Dieco, è una versione davvero particolare. Il critico d’arte non riesce a trattenere le lacrime durante la chiacchierata col conduttore. Sgarbi si commuove in un preciso momento: quando sente la voce della sua mamma. Ecco cosa è successo in diretta.

Vittorio Sgarbi si commuove in diretta a Io e Te: il ricordo della mamma

Un’intervista a cuore aperto, quella di Pierluigi Dieco a Vittorio Sgarbi. Ospite alla trasmissione di Rai Uno Io e Te, il critico d’arte si è lasciato andare a un lunghissimo racconto, partendo da alcuni aspetti della sua infanzia e adolescenza. In particolare, Vittorio Sgarbi ha parlato della sua mamma e del rapporto che li legava. Il critico ha messo in evidenza il carattere forte e determinato della donna: “Era lei a portare i pantaloni in casa. Ma, quando ha ascoltato la sua voce in un vecchio video, non ha trattenuto l’emozione.

Durante l’intervista, infatti, Pierluigi Diaco mostra a Vittorio Sgarbi una vecchia registrazione della madre, in cui la donna manifestava il desiderio di vedere il figlio, che non vedeva da tantissimo tempo a causa degli impegni di lavoro. È a questo punto che Vittorio si commuove: “È molto malinconico risentire la sua voce, visto che non c’è più. Ma quelli che se ne sono andati ci sono sempre. Le voci dei morti, in questo caso di mia madre, hanno la potenza di qualcosa che resta per sempre”. E sottolinea la grandezza della tecnologia, che permette di ‘conservare’ ricordi maggiori rispetto al passato: “Mi hai fatto sentire mia madre che era come se fosse qui”.