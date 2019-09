Wanda Nara, incidente ‘hot’ in camerino: la vestaglia si apre, si vede tutto; ecco le stories che hanno infiammato Instagram.

Giorni ‘caldi’ questi ultimi per Wanda Nara. La bellissima moglie del bomber Mauro Icardi sta mostrando ai suoi followers una serie di foto e video davvero bollenti. Dopo le immagini del backstage di una campagna pubblicitaria decisamente ‘hot’, la showgirl argentina si è lasciata andare a un altro video provocante. Wanda si riprende in camerino, poco prima della puntata di ieri di Tiki Taka. Nelle sue stories di Instagram la temperatura diventa molto alta: la vestaglia che indossa la Nara si apre un po’ troppo, si vede tutto…Diamo un’occhiata.

Wanda Nara, incidente ‘hot’: la vestaglia si apre troppo, Instagram si infiamma

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fedeli followers. Su Instagram, la moglia e agente di Mauro Icardi ama postare foto e video ‘bollenti’. È quello che ha fatto anche poche ore fa, poco prima della puntata di Tiki Taka, il programma sportivo nel quale è opinionista. Wanda si trova in camerino e indossa una vestaglia. Ma le sue forme esplosive, in intimo sexy, fuoriescono dalla veste: il risultato è decisamente ‘hot’. Diamo un’occhiata al piccolo ‘incidente sexy’ che l’argentina ha mostrato nelle sue storie:

Ebbene si, Wanda Nara è decisamente sexy nelle sue ultime storie di Instagram. La regina delle wags, ovvero le compagne dei calciatori famosi, ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi fedeli fan. Le sue forme ‘esplosive’ in primo piano non sono passate di certo inosservate. Che dire, Mauro Icardi è senza dubbio uno degli uomini più invidiati del momento!