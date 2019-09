Andrea Dal Corso, foto mentre prende in braccio la sua fidanzata Teresa Langella: la mano dell’ex corteggiatore alza l’abito della fidanzata, incidente ‘hot’.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono conosciuti a Uomini e Donne, e dopo il rifiuto inziale di lui, si sono innamorati, e la loro storia procede a gonfie vele. Pochi giorni fa i due hanno annunciato di avere in serbo un grande progetto, che darà certamente una svolta alla loro storia. Il pubblico li ama e vuole sapere tutto di questa bella coppia, che condivide con i fan quasi ogni momento del proprio quotidiano. I due hanno pubblicato poco fa una serie di foto in cui si abbracciano felici e innamorati. In una di queste in particolare, Teresa è in braccio ad Andrea e la mano di lui la tocca in un punto ‘particolare’, alzandole il vestito: incidente ‘hot’ per la coppia su Instagram.

Andrea Dal Corso e Teresa, incidente hot su Instagram: lui le alza il vestito e…

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono davvero innamorati e affiatati. La coppia nata a Uomini e Donne ha tanti progetti e sembra davvero voler trascorrere insieme tutta la vita. Nell’ultimo post pubblicato da Dal Corso, ci sono una serie di foto dei due che si abbracciano innamorati. In una in particolare, Andrea prende la fidanzata in braccio e con la mano le sfiora il lato B, alzandole innavvertitamente il vestitino. L’abito è mini, per cui basta davvero poco a mostrare qualcosa di ‘troppo’. Lo scatto immortala il momento in cui il vestito di Teresa si alza e lei prontamente mette la sua mano per evitare di incorrere nell’incidente ‘hot’. Sarebbe bastato un centimetro in più per mostrare l’intimo di ‘Terry’, ma la foto è particolarmente bella proprio per questo piccolo ‘imprevisto’, che ha immortalato il sorriso imbarazzato e divertito dei due fidanzati. Bellissima anche la dedica di Andrea, che descrive il loro amore come una ‘favola vera’.

