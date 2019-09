Chiara Ferragni reagisce così alla decisione di Instagram di togliere i like alle foto degli utenti, una reazione sorprendente che lascia tutti a bocca aperta

Instagram ha deciso: niente più like alle foto, non saranno più visibili. A questo punto c’è da chiedersi: come reagiranno le influencer come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e tutto l’esercito di persone che pubblicano a ripetizione contenuti sui social? Ecco, è proprio Chiara, moglie di Fedez e mamma di Leone, a dire la sua sulla vicenda. E proprio mentre tutti pensavano che l’avrebbe presa male, ecco che la Ferragni spiazza tutti dicendo a tutto tondo cosa ne pensa, senza riserve.

Instagram nasconde i like: la reazione di Chiara Ferragni

Potevamo pensare avesse reagito male. E invece no: Chiara Ferragni ha sorpreso tutti descrivendo bene quali sono le sue sensazioni al riguardo. Ecco il post che troviamo nelle storie Instagram:

“Cosa pensi del fatto che Instagram abbia deciso di togliere i like? Sei d’accordo?”, le chiedono nelle Instagram stories. Lei risponde: “Super d’accordo. Le persone si concentreranno sul condividere ciò che piace loro, e non saranno più ossessionate dai risultati di una particolare foto. Io ho sempre fatto così, postando tantissimi contenuti, ad orari disparati, senza mai interessarmi dei like, e questo secondo me premia”.

La risposta di Chiara Ferragni è esaustiva e rispecchia in pieno quella che è la sua idea su questa decisione del social network. Come lei stessa ammette, in molti si concentrano troppo su quante persone lasciano il famoso cuoricino alla loro foto. Ormai, è come se si pubblicassero contenuti soltanto in base a quello. Invece, con questo cambiamento, le cose potrebbero cominciare a migliorare. L’app con sede a Menlo Park, nella San Francisco Bay Area della California, ha appena cominciato a provare questo nuovo ‘test’ per i follower di tutto il mondo. Non sappiamo ancora, dunque, se sarà una decisione drastica che perdurerà nel tempo. Per ora, è solo un test. Un test che sta facendo discutere già tanto.

