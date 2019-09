Chiara Ferragni decide di mostrarsi in reggiseno su Instagram: un dettaglio non passa assolutamente inosservato, ecco di che cosa parliamo.

Sa sempre come sorprendere i suoi adorati sostenitori, Chiara Ferragni. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Mentre suo marito Fedez è ‘arruolato’ in un nuovo reality show, l’influecer si diletta a pubblicare foto su Instagram davvero incredibili. Anche se, ammettiamolo, lo ha sempre fatto. Tuttavia, con quest’ultimo scatto si è letteralmente superata. Sapete perché? Semplice: Chiara decide di mostrarsi con un fantastico reggiseno color beige. Uno scatto minimal, da come si può vedere, ma che immediatamente ha catturato l’attenzione dei suoi followers, in particolare di uno. Che non può fare a meno di notare un dettaglio davvero clamoroso. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni in reggiseno: quel dettaglio balza subito agli occhi

È sempre molto attiva sui social, Chiara Ferragni. Quotidianamente, l’influencer condivide degli scatti fotografici davvero incredibili. E che, in un batter baleno, conquistano l’interesse e un successo davvero spropositato. Anche quella di pochissime ore fa. Come dicevamo precedentemente, la giovane moglie di Fedez ha deciso di immortalarsi in reggiseno su Instagram. Ecco la foto in questione:

Ecco. È proprio da questa foto che emergono alcuni particolari davvero ‘bizzarri’. In primis, ovviamente i tatuaggi. Ma non solo. Stando ad un commento in particolare apparso sotto lo scatto in questione, un utente Instagram avrebbe notato un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Che, ovviamente, ha suscitato l’immediata reazione e risposta di Chiara. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Tutto chiaro, no? È proprio questo, infatti, che l’utente in questione nota di questa particolare foto della Ferragni: il suo Lato A, per intenderci. In fondo, lo sappiamo, sotto quest’aspetto la giovane Chiara non eccelle, ma non assolutamente un problema. Tanto che, appena notato questo dettaglio dal suo fan, l’influencer risponde senza troppi peli sulla lingua. ‘È il reggiseno’, risponde Chiara.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui