Dopo la diffida di Milly Carlucci, poi smentita dalla diretta interessata, è arrivato il comunicato stampa della Mediaset: ecco cosa c’è scritto.

Ve ne abbiamo parlato pochissime ore fa. Stando a quanto riportato da Dagospia, in giornata Milly Carlucci avrebbe inviato una diffida a Maria De Filippi a causa di Amici Celebrities. Secondo la conduttrice di Rai Uno, infatti, il format del talent di Canale 5 non sarebbe altro che una copia di quello di Ballando con le Stelle, talent a cui, da diversi anni, la Carlucci è al timone. Ecco. La notizia ha fatto il giro del web. Tanto che, immediata è stata la reazione da parte di Milly. Che, con un post su Twitter, ha clamorosamente la notizia. E, quindi, la diffida. Soltanto che, pochissime ore fa, è arrivato il comunicato stampa della Mediaset. Ecco quando c’è scritto.

Mediaset, il comunicato stampa dopo la diffida di Milly Carlucci

Come dicevamo quindi, nel pomeriggio si è diffusa questa notizia davvero incredibile. Secondo Dagospia, Milly Carlucci avrebbe diffidato Maria De Filippi. Accusandola, tra l’altro, di aver ‘copiato’ il format di Amici Celebrities da quello di Ballando con le Stelle. ‘Un’accusa’ clamorosa, dite la verità. Anche perché, è noto a tutti, che il programma, di cui andrà in onda la seconda puntata proprio domani sera, non è altro che la versione celebrity del talent di Canale 5 che, ormai, da quasi vent’anni tiene compagnia tutti. Tuttavia, nonostante la smentita da parte della diretta interessata, pochissime ore fa è arrivato il comunicato stampa della Mediaset. Stando a quanto rivelato dal sito Ansa, l’azienda milanese avrebbe chiaramente dichiarato di non aver assolutamente copiato il format del talent di Rai Uno. Dal momento che, entrambi i programmi sono completamente differenti tra di loro sia dal punto di vista dello sviluppo che dell’ideazione.

