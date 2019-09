Uomini e Donne, una coppia tanto amata del programma è in crisi? Ecco di chi parliamo e, soprattutto, l’indizio che scioglie ogni dubbio.

Nonostante la nuova stagione di Uomini e Donne sia iniziato da tempo, i vecchi protagonisti del programma fanno ancora tanto parlare di sé. In particolare, in questi ultimi giorni, una coppia sta suscitando l’interesse di tutti i loro sostenitori. Parliamo, infatti, Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Uscita dal dating show da pochi mesi, la coppia sembrava essere davvero innamorata ed affiatata. Soltanto che, come dicevamo precedentemente, in questo ultimo periodo i due non appaiono più insieme. Tanto che, alcuni loro sostenitori, hanno creduto che tra di loro ci fosse aria di crisi. È così? Ecco un indizio che sembra risolvere ogni dubbio.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, crisi di coppia tra Luigi ed Irene? Ecco la verità

Quindi, c’è aria di crisi tra Luigi Mastroianni ed Irene Capuano. Ricordiamo che la giovane coppia è uscita dagli studi di Uomini e Donne nelle prime settimane di marzo. E, da subito, ha iniziato a vivere una fantastica storia d’amore. Nonostante la lontananza, i due giovani ragazzi hanno cercato, sin dal primo momento, di godersi appieno la loro relazione. In questo ultimo periodo, però, non appaiono più insieme sui social. Attualmente, infatti, Luigi è in Brasile insieme ad alcuni suoi amici. Irene, dal canto suo, è a Roma. Cosa è accaduto, quindi, alla coppia? Aria di crisi? A svelare tutta la verità è la giovane ragazza. Che, rispondendo ad un commento di un utente Instagram, ha chiaramente svelato cosa realmente accade tra i due:

Beh, le parole di Irene sembrano essere abbastanza chiare. Ma non solo. Perché, stando a quanto riferito da Amedeo Venza, sembra che, in realtà, tra i due ci sia qualche piccolo problema. Ma che, data la lontananza, per adesso non riescono a chiarire.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui