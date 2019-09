Diletta Leotta e Daniele Toretto stanno ancora insieme? Ecco un chiaro indizio social che non lascia alcun dubbio al riguardo.

È stata la coppia più chiacchierata dell’estate 2019. Parliamo di Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias Toretto. La notizia della loro frequentazione è stata lanciata da un noto settimanale di Gossip. Eppure, nonostante nessuno dei due avesse chiaramente sottolineato l’inizio di una vera e propria storia d’amore, i due giovani ragazzi hanno trascorso la maggior parte dell’estate insieme tra mare, gite in barca e puro divertimento. Perciò, terminata la ‘bella stagione’ sarà terminata anche la loro ‘conoscenza’?. In effetti, i due è da un po’ di tempo che non appaiono sui social insieme. Ma, pochissime ore fa, è spuntato un indizio che scioglie ogni dubbio. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta e Toretto sono ancora una coppia? Ecco l’indizio social

Soltanto Daniele Toretto si è sbilanciato su questa clamorosa indiscrezione lanciata nel bel mezzo dell’estate. Il pugile, proprio in merito ad una probabile storia d’amore con la bella Diletta Leotta, aveva soltanto dichiarato di avere intrapreso con la conduttrice di Sky un’amicizia un po’ speciale. In effetti, per tutta la durata dell’estate, i due giovani ragazzi sono stati più volte apparsi insieme sui loro rispettivi profilo social. Terminata l’estate, però, più nulla. La domanda, quindi, sorge spontanea: “Ma Diletta e Daniele stanno ancora insieme?”. Beh, come dicevamo precedentemente, la risposta arriva dai dirette interessati. Pochissime ore fa, infatti, su Instagram è spuntato un clamoroso indizio che scioglie tutti i dubbi. Ecco di che cosa parliamo.

Ecco. Proprio questo scambio di ‘cuori’ e ‘faccine innamorate’ lascia intendere che tra i due non sia affatto finita. Ma che, evidentemente per motivi di lavoro, i due sono costretti a stare lontani. In questo ultimo periodo, infatti, Daniele è a Miami dove, tra un allenamento e l’altro, si prepara per la sua nuova stagione pugilistica. Invece, Diletta, tra impegni di calcio e radiofonici, è sempre più impegnata. Chissà, magari questa lontananza li renderà ancora più forti.

