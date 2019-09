Uomini e Donne, un’ex tronista del famoso programma di Canale 5 ha fatto una confessione choc su un suo ex corteggiatore: ecco cos’è accaduto.

Da poche settimane è uscito il libro di Giulia De Lellis. Ma non solo. Perché, pochissimi giorni fa, un’altra protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato il suo primo libro. Di chi parliamo? Procediamo per ordine. Vi anticipiamo dapprima che stiamo parlando di un‘ex tronista del famoso programma di Canale 5. Che, con la sua ‘particolare’ bellezza e forte carattere, ha riscosso un successo immediato da parte del pubblico. È proprio lei che, dopo un periodo non affatto facile della sua vita, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza negativa. Soffermandosi, inoltre, sul suo percorso televisivo pregresso. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una clamorosa confessione su un suo ex corteggiatore. Ecco di chi parliamo. E cos’è accaduto nel minimo dettaglio.

Clamorosa confessione di un’ex tronista di Uomini e Donne

Pochissimi giorni fa, è uscito il primo libro di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne. Nel suo ‘Non mi sono mai piaciuta’, la giovane deejay ha raccontato del suo periodo ‘nero’. Legato, come sappiamo, ai duri problemi con l’alimentazione. Che, per diverso tempo, l’hanno portata a doversi curare all’interno di una clinica specializzata. Ma non solo. Perché Valentina si sofferma anche a parlare della sua esperienza televisiva pregressa. Lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, ad una clamorosa confessione. Stando a quanto scritto sulle pagine del libro in questione, la giovane Dallari avrebbe svelato un retroscena choc su Andrea Melchiorre, all’epoca suo ex corteggiatore e futura scelta. La deejay, infatti, racconta che, durante un’esterna, il romano non soltanto le avrebbe confessato di essere stato in carcere per spaccio di droga. Ma che, mentre le telecamere erano spente, il suo corteggiatore le avrebbe messo della ‘ganja nelle scarpe. E sarebbe stato proprio in quel preciso istante che le distanze tra loro due si sono nettamente accorciate. Tanto che, da lì a poco, la tronista decise di sceglierlo. Una volta usciti dal programma, però, la giovane Dallari scoprì di tutte le menzogne che il romano le aveva raccontato. Tra cui, proprio quella del carcere.

