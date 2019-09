Giampiero Ingrassia, il ricordo della moglie morta: “A mia figlia l’ho detto così”

La moglie di Giampiero Ingrassia morì sei anni fa sulle piste da sci: la reazione di lui e il rapporto con la figlia Rebecca.

Giampiero Ingrassia è il figlio del grandissimo attore Ciccio Ingrassia che insieme al compagno di una vita, Franco Franchi, hanno creato il duo Franco e Ciccio che ha conquistato tutto il pubblico italiano. Oggi Giampiero Ingrassia è ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e racconta molti lati sia della sua carriera che del suo passato privato.

Moglie Giampiero Ingrassia, la morte improvvisa e il rapporto con la figlia

Parlando della vita priva, Giampiero Ingrassia parla di sua moglie, Barbara: “Faceva l’odontoiatra e un giorno è arrivata a casa e ha appoggiato sul tavolo un sacchetto pieno di denti. Oggi è un racconto divertente, all’epoca ho pensato chissà che mi porta a casa domani”. I due si sono conosciuti tramite un’amica comune: “Siamo diversi, ma probabilmente quando ci siamo incrociati e conosciuti era lei quella giusta per creare una famiglia. Ci siamo messi insieme dopo un anno e poi siamo stati insieme dal 1996 al 2003”. La moglie è però scomparsa improvvisamente sei anni fa in un incidente sulle piste da sci: “Mi hanno chiamato che Barbara aveva avuto un infarto sulle piste da sci, ero sconvolto. Ero a Napoli, sono corso per arrivare da Barbara e soprattutto da Rebecca, mia figlia. Non le ho detto subito che la mamma non c’era più, perché era notte e sai, quando è notte tutto fa più paura. Quando glielo ho detto, la mattina dopo, è stato un momento che non dimenticherò mai. Da quel momento ho fatto il mammo, ma la figura femminile non si può sostituire. Dissi a mia figlia che la vita non sarà peggiore, ma diversa”. Il discorso commuove tutto il pubblico presente, compresa Caterina Balivo.

