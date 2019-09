Giulia Salemi è cambiata: in una lunga intervista la modella e influencer ha spiegato come è rinata dopo le dolorose esperienze degli ultimi mesi.

Giulia Salemi è cambiata, lo testimoniano le parole affidate al settimanale ‘Spy’ che le ha dedicato oggi una lunga intervista. I tempi del Grande Fratello Vip e della storia d’amore con Francecso Monte sono alle spalle. Ancora di più il dolore per la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. Una ferita rimasta aperta per troppo tempo, che l’ha fatta persino dubitare delle sue capacità. Negli ultimi mesi Giulia ha fatto un lungo lavoro su se stesse per rinascere come la Fenice e adesso si sente pronta. Una ragazza nuova con nuove convinzioni, alla faccia di quelli che l’hanno sempre criticata.

Giulia Salemi è cambiata: le confessioni sul suo futuro

Giulia Salemi si è raccontata senza filtri, ammettendo i suoi errori del passato ma anche la sua voglia di ricominciare. Lei è rimasta profondamente colpita dal fatto che tutti la conoscessero solo per quelle foto con ‘spacco’ al Festival di Venezia. In realtà è molto altro e ha voglia di dimostrarlo, come non ha fatto nemmeno al GF Vip. “Mi sono stancata di essere sminuita, di essere trattata da superficiale, di sentirmi inferiore, così sono cambiata”, ammette. Non cambierà la sua visione del mondo, ma cambierà dentro. Per questo al momento sta studiano canto e ballo, per darsi delle chances che al momento non ha. Adesso ha più srtima di sè e non ha paura di stare in pubblico, anche se il milione di followers su Instagram aiuta.

E la rottura con Monte? Sicuramente le pene d’amore l’hanno mortificata, a giugno è stata malissimo per quanto successo. Ma è stata anche la molla per ripartire da sè: “Sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra. Sono cambiata più dentro che fuori”. Giulia ammette di non sentirsi pronta per fidanzarsi, perchè adesso vuole concentrarsi sul suo futuro. Rimane un’eterna insicura, ma “non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza”. Ormai conta solo il suo giudizio, gli altri se ne faranno una ragione.

