La Vita in Diretta, puntata sospesa: ecco cosa è successo poco prima della diretta della trasmissione di Rai Uno.

Un vero e proprio imprevisto quello avvenuto oggi negli studi Rai. Un imprevisto che ha impedito la messa in onda della puntata consueta de La Vita in Diretta. Un blackout totale negli studi Rai di Via Teulada, che questo pomeriggio ha impedito a Lorella Cuccarini e Alberto Matano di andare in onda col loro talk. Ed è stato proprio il conduttore, attraverso le sue stories di Instagram, a chiarire la situazione. Ecco cosa ha rivelato.

La Vita in Diretta, puntata sospesa: un blackout improvviso negli studi Rai

Oggi 27 settembre non è andato in onda La Vita in diretta. E il motivo è davvero singolare. Un blackout ha colpito gli studi Rai, e ha reso impossibile la messa in onda del consuero appuntamento col programma della Cuccarini e Matano. E proprio quest’ultimo, con delle storie su Instagram, ha spiegato per bene cosa è successo: “C’è un blackout in corso, lo studio è illuminato ma tutto il resto è al buio. Lorella sta facendo luce col telefono, non si sa se andiamo in onda.”. È così che Alberto Matano comunica ai suoi fan la possibilità di un cambiamento di programmazione da parte di Rai Uno. Un cambiamento che è poi avvenuto: a causa del blackout non è stato possibile affrontare una diretta. La Rai ha cosi mandato in onda una puntata di Techetechetè e successivamente una fiction. Come si suol dire… il bello della diretta! In questo caso, della Vita in diretta!

E poco fa, con questo post su Instagram, Alberto Matano dà l’appuntamento ai suoi fan a lunedì pomeriggio: