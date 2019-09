Fabrizio Corona, pochi giorni dopo l’esclusiva di Live-Non è la D’Urso è accaduto un vero e proprio colpo di scena: ecco cosa è accaduto.

È, senza alcun dubbio, un vero e proprio colpo di scena. Come è noto a tutti, durante la seconda puntata di Live-Non è la D’Urso è stato mandato in onda un servizio, tra l’altro esclusivo, di alcune immagini di Fabrizio Corona mentre è in carcere a San Vittore. Sono diversi mesi che l’ex re dei Paparazzi è rinchiuso qui. E soltanto nel corso del programma della bella D’Urso, sono state mandate in onda delle immagini che lo ritraggono durante una partita di beneficenza tenuta all’interno delle mura del carcere. Ecco. A distanza di alcuni giorni da quest’esclusiva, come dicevamo precedentemente, è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Fabrizio Corona, il colpo di scena a pochi giorni da Live-Non è la D’urso

L’anticipazione choc della seconda puntata di Live-Non è la D’Urso ha fatto completamente il giro del web. Numerosi siti d’informazione, così come anche noi, hanno parlato delle prime immagini di Fabrizio Corona all’interno del carcere di San Vittore. In effetti, dal giorno del suo arresto, si è saputo ben poco dell’ex re dei Paparazzi. Evidentemente, proprio per questo motivo, la bella D’Urso ha deciso di trasmettere in esclusiva un suo video. Però, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa è avvenuto un vero e proprio colpo di scena. Da quanto si evince da un post pubblicato sul profilo ufficiale di Corona, sembrerebbe che non ci sarebbe alcuna esclusiva. Anzi, per essere chiari: stando a quanto c’è scritto, non c’è stata alcuna autorizzazione da parte dei diretti interessati di mandare in onda immagini che riguardano in prima persona l’ex re dei paparazzi.

