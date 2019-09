È appena terminato Bake Off Italia 2019 ed, in particolare, la quinta puntata: ecco chi è stato eliminato e come è possibile rivederla in streaming.

Ed anche la quinta puntata di Bake Off Italia è giunta al termine. Il destino dei 12 concorrenti rimasti in gara, ormai, si sta delineando sempre di più. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, infatti, il cerchio si sta stringendo sempre di più. Ma siete curiosi di sapere cosa è accaduto in questo appuntamento? E, soprattutto, chi è il nome dell’eliminato di questa sera? Diamoci uno sguardo insieme ad ogni singola sfida.

Potrebbe interessarti anche:

Bake Off Italia, cos’è accaduto nella quinta puntata e chi è stato eliminato

Ecco tutto quello che è accaduto nella quinta di Bake Off Italia. E, soprattutto, qual è il nome dell‘eliminato di questa sera.

La prima prova, come consueto, è quella Creative. Durante la quale, tra l’altro, è stata presentata anche il quarto giudice. A sorpresa, nelle cucine di Bake Off, fa il suo ingresso Benedetta Rossi. Che, da perfetta ‘chef’ casalinga, propone agli aspiranti pasticceri di creare 3 torte ‘golose’ e ‘furbe’ tutte differenti tra di loro. Una, infatti, dovrà essere preparata in prospettiva di una cena con numerosi commensali. Un’altra per delle persone a cui si vuole bene. Ed, infine, l’ultima per sé stessi. I dodici concorrenti hanno a disposizione 100 minuti. Al termine dei quali, soltanto Marty, Antonio, Hasnaa, Rosario, Martina, Mariangela e Riccardo riescono ad aggiudicarsi il premio di 10 minuti di vantaggio per la prova successiva;

La seconda prova è quella Tecnica. Durante questa prova i concorrenti dovranno impastare, nel vero senso della parola, una torta di tagliatella. E, badate bene, dovranno fare tutto loro. A partire, quindi, dall’impasto delle tagliatelle. A disposizione avranno soltanto 100 minuti. Al termine della prova, soltanto Antonio è riuscito ad ottenere il primato;

La terza ed ultima prova è quella a sorpresa di Clelia D’Onofrio. È stata chiamata la prova ‘svuota frigo’. Ovvero, i pasticceri, suddivisi in quattro gruppi da tre concorrenti, h dovuto ideare una torta soltanto con gli ingredienti che il frigorifero assegnato loro possedeva. Ecco. Questa è stata la più complicate di tutte. Al termine del quale, Riccardo ha vinto nuovamente il grembiule blu. Mentre Olena è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Come rivedere la puntata in streaming

È possibile rivedere la puntata di questa sera in streaming. Sul portale DPlay è già disponibile ma è anche possibile rivederla in tv sabato, sempre su Real Time, alle 19:20.

Per ulteriori news su Bake Off Italia 2019 –> clicca qui