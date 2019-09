Rosy Abate 2, anticipazioni terza e quarta puntata: Leo andrà in carcere a Nisida, mentre Costello… beh, scopriamo insieme cosa succederà

Rosy Abate 2, la fiction con Giulia Michelini protagonista sta per tornare nelle nostre case: questa sera, venerdì 27 settembre, alle ore 21.15 andranno in onda la terza e la quarta puntata. Ci sono anticipazioni e spoiler? Beh, qualcosa sì, è già trapelato. Per quanto possano tenerlo nascosto, dal web spunta sempre fuori qualche ‘episodio’ che anticipa la messa in onda. Così, ecco che anche stavolta possiamo avvalerci di qualche anticipazione sulla serie molto amata dagli italiani e che nell’ultimo periodo sta riscuotendo un enorme successo.

Rosy Abate 2: terza e quarta puntata, anticipazioni e dove siamo rimasti

Dove siamo rimasti con la seconda stagione di Rosy Abate? Nella seconda puntata abbiamo visto Leonardo voltare le spalle a sua madre. Ormai, vedeva in Costello una sorta di figura paterna e non voleva ‘sbagliare’ con lui. Così, prende i soldi che sua madre gli aveva sottratto con un escamotage e glieli riconsegna. Rosy è sola, ancora una volta. Suo figlio è arrabbiato con lei e addirittura si può dire l’abbia tradita ricongiungendosi con Costello. Cosa succederà, quindi, nella terza e quarta puntata? Proseguiamo con alcune anticipazioni e spoiler.

Anticipazioni e spoiler: Rosy e Leo, clamoroso colpo di scena

Rosy è sola. Ha bisogno di aiuto. Non ha soldi. Non ha appoggi. Deve per forza trovare una soluzione alla situazione in cui si trova. Così, si rivolge alla Polizia, denunciando tutti i traffici illeciti di Costello. Così, suo figlio Leo finirà in carcere: un clamoroso colpo di scena. Dopo aver tentato in tutti i modi di proteggerlo, Rosy è costretta a vederlo dietro le sbarre. E, probabilmente, per una ‘soffiata’ che ha fatto proprio lei. Non è finita. Stando alle anticipazioni che troviamo sul web, Costello manderà alcuni dei suoi scagnozzi al carcere di Nisida, dov’è detenuto Leonardo, per intimidirlo e far arrivare in qualche modo dei messaggi a sua madre.