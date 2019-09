Chi sono i sapiosessuali? Ecco quanti sono e da cosa sono attratti: esiste un vero e proprio orientamento sessuale dedicato a loro.

Si chiamano sapiosessuali e sono le persone attratte sessualmente da chi è intelligente. Ebbene sì, esiste una categoria apposita per chi fa dell’intelligenza il requisito principale per provare attrazione per un’altra persona. E non sono così poche le persone che prediligono una bella mente a un bel corpo: stando a quanto riportato da uno studio australiano, circa 8 persone su 100 sono sapiosessuali. Scopriamo di più su questo interessante orientamento sessuale.

Sapiosessuali, tutto sulle persone attratte sessualmente dall’intelligenza

È possibile ‘eccitarsi’ sessualmente grazie a un partner particolarmente intelligente? Non solo è possibile, ma c’è un nome per definire le persone con questa particolare tendenza. Sono i sapiosessuali, coloro che provano attrazione sessuale verso le persone intelligenti. Non un bel corpo, nè un bel viso, ma magari una intensa chiacchierata è quella che fa scattare la scintilla. Gilles Gignac, ricercatore australiano, ha deciso di andare a fondo su questa particolare attrazione. Che l’intelligenza sia uno dei pregi più richiesti in un partner, è cosa risaputa. Ma recenti studi dimostrano come ci siano persone che mettono l’intelligenza al primo posto, e che sono disposte anche a vivere relazioni prettamente sessuali con partner intelligenti. Una dato davvero curioso, in un mondo basato sull’estetica. Secondo lo studio australiano,i sapiosessuali sono circa l’8% della popolazione, e sono attratti dalle persone più intelligenti del 90 % della popolazione. Ma attenzione! Lo studio spiega che non è detto che una persona sapiosessuale sia particolarmente intelligente! E a voi, qual è il pregio che vi attrae di più?