Per la prima volta, Stefano De Martino ha svelato un retroscena davvero inedito sul suo primo provino per Amici: ecco cosa racconta su Instagram.

Attualmente, Stefano De Martino è il personaggio del momento. Dapprima ballerino professionista di Amici, il napoletano è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio conduttore. Dopo il successo de La Notte della Taranta e il Festival di Castocaro, sulle reti Rai insieme a sua moglie Belen Rodríguez, in questo ultimo periodo il giovane è impegnato alla conduzione di Stasera tutto è Possibile. Il game show di Rai Due che, nonostante sia andato in onda solo due volte per il momento, sta riscuotendo un successo davvero assoluto. Tuttavia, prima di cavalcare l’onda del successo, com’è noto a tutti, Stefano ha preso parte alla scuola di Amici in vesti di alunno di danza. Ecco. Pochissime ore fa, proprio a tal proposito, è spuntato un retroscena inedito sul suo primo provino. Ecco cosa è accaduto in quel famoso giorno.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino e il retroscena mai svelato sul suo provino ad Amici

Correva l’anno 2009 quando, per la prima volta, Stefano De Martino affrontava il primo provino di Amici. Incurante che, da lì a poco, la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Il suo destino lo conosciamo tutti. Attualmente, il napoletano è un ballerino professionista e un conduttore televisivo a tutti gli effetti. Tuttavia, il suo inizio all’interno della scuola di Canale 5 non è stato affatto facile. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Pochissime ore fa, sul suo canale Instagram, il bel napoletano ha svelato un retroscena mai svelato prima sul suo provino per la scuola di Maria De Filippi. Da quanto si evince dalle parole dell’Instagram Stories, sembrerebbe che il giorno in cui Stefano avrebbe dovuto affrontare il casting per la scuola, si sarebbe sentito male. Ed è stato, quindi, costretto a presentarsi un altro giorno. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, un vero e proprio segno del destino, no?

Per ulteriori news su Stefano De Martino –> clicca qui