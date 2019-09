Anticipazioni quarta puntata di Temptation Island Vip, Pago sarà protagonista di una dura reazione all’interno del villaggio: cosa avrà visto su Serena?

Manca davvero poco alla quarta puntata di Temptation Island Vip. Il viaggio nei sentimenti di ciascuna coppia è giunta quasi al termine, eppure sta accadendo ancora di tutto. Pochissime ore fa, infatti, sul profilo Instagram ufficiale del programma, è stata pubblicata una delle tante anticipazioni del prossimo appuntamento. E così, dopo aver parlato di un clamoroso gesto compiuto da Silvia Tirado, il protagonista di questo nuovo video è Pago. Da come si può vedere chiaramente dalle immagini riproposte, il cantautore sardo è protagonista di una dura reazione avvenuta all’interno del villaggio. Cosa avrà visto? E, soprattutto, cosa sarà successo? Scopriamolo insieme.

Temptation Island Vip, la dura reazione di Pago: ecco le anticipazioni

Il percorso di Pago e di Serena Enardu all’interno di Temptation Island Vip non è affatto iniziato nei migliori dei modi. Appena approdata all’interno del villaggio delle fidanzate dell’Is Morus Relais, l’ex tronista di Uomini e Donne ha legato particolarmente legato con il single Alessandro. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle clamorose e sorprendenti rivelazioni sul suo fidanzato e, soprattutto, sul loro rapporto. Con il passare dei giorni, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi. In questo video di anticipazioni della quarta puntata, pubblicato poche ore fa su Instagram, si vede chiaramente la dura reazione che il cantautore sardo ha avuto all’interno del villaggio dei fidanzati insieme ai suoi compagni di viaggio. Pago, infatti, va avanti e indietro all’interno del cortile. Prende a schiaffi gli alberi e, camminando, dice: “Non va bene”. Ecco. Una reazione non da poco, insomma. Per questo motivo, quindi, la domanda è lecita: “Cosa avrà visto il fidanzato di Serena?”. Sarà stato protagonista di un pinnettu? Lo scopriremo molto presto.

