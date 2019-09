Uomini e Donne, Alessandro si lascia andare con una corteggiatrice

Trono Classico, Uomini e Donne: Alessandro Zarino il tronista si lascia andare con la corteggiatrice Veronica e Giulio Raselli si innervosisce.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, 27 settembre, è dedicata al Trono Classico con i tronisti Alessandro, Giulio, Giulia e Sara. Il loro percorso sarà caratterizzato come sempre dalla conoscenza di diverse corteggiatrici e corteggiatori per trovare, quello che si spera sarà il compagno della loro vita.

Uomini e Donne, Veronica con Alessandro, ma Giulio si infuria

Sara, la tronista di Uomini e Donne è uscita con Javier già due volte e fra loro sembra che le cose procedano bene. Giulia invece è uscita con Daniele e Luca. Alessandro con Veronica e Giulio invece con Sara e Irene. Veronica, la corteggiatrice che è uscita con Alessandro era contesa però anche con Giulio e, una volta entrati in studio Maria De Filippi fa vedere subito la loro esterna. La ragazza si racconta molto con il tronista Alessandro, aprendosi e parlando anche della sua famiglia. I due si trovano molto, soprattutto a livello familiare. L’esterna è così molto emozionante e i due, al mare, si concedono un emozionante tramonto in riva al mare abbracciati. Tornati in studio Giulio spiega perché non ha portato Veronica in esterna: “Volevo che conoscessi anche lui, è stata una bella esterna, se ti piace lui non ti posso piacere io. Tu cosa dici dell’esterna?”. Giulio è molto agitato perché a suo dire sono state dette delle cose non giuste. “Ho avuto una famiglia, ho un’azienda e quindi tutti pensano che la mia vita sia rose e fiore, ma in realtà anche io ho avuto dei momenti difficili, ma semplicemente non lo dico”. La corteggiatrice cerca di spiegare che è stata bene con Alessandro perché hanno un passato simile e che lasciarla a casa non è stata la scelta giusta.