Uomini e Donne, segnalazione su Javier: Sara scoppia a piangere, Maria De Filippi senza parole

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa una segnalazione su Javier, ex tenatore e ora corteggiatore della tronista Sara.

Arriva una clamorosa segnalazione a Uomini e Donne riguardante il corteggiatore di Sara, Javier, nonché ex tentatore di Temptation Island 2019. Lui avrebbe una storia ancora aperta fuori, con una ragazza. Maria De Filippi così prende la parola e inizia a raccontare cosa sta succedendo, rivolgendosi proprio a Javier e in studio scoppia il caos.

Javier innamorato di un’altra ragazza: la rivelazione in studio

Maria De Filippi, dichiara: “Questo programma va in onda da una vita. Chi viene acquista una visibilità, lo sappiamo. Nessuno ha la pretesa che ci si sposi, ma si parte sempre dalla buona fede di chi partecipa. Tante persone ci hanno fregato, altre sono state sgamate. Chi ci ha fregato ha fregato se stesso, ma detto questo è arrivata una segnalazione a un giornalista. Il professionista lo ha detto a Claudio, un membro dello staff e noi purtroppo dobbiamo chiamare la persona, una ragazza. Lei prima ha girato tutti gli screenshot dei messaggi di Javier al giornalista, lui li ha girati a noi e quando le abbiamo chiesto di farli vedere lei ha detto di no”. Così interviene Claudio che spiega: “Io ho parlato al telefono con la ragazza che ha raccontato che voi due avete avuto una storia terminata ad aprile. Tu poi partecipi a Temptation. Dopo il programma, era il 20 giugno, tu ricominci a vederti con lei, vi vedete per l’ultima volta il 19 agosto. Tu fino a 15 giorni fa le hai scritto ti amo, ho letto i messaggi. Avevi detto che se ti avessero proposto il trono non avresti saputo cosa fare, ma che avresti partecipato al programma per migliorare la tua situazione economica. Dici poi che tu hai rifiutato il trono, vi scrivete ancora a fine agosto e tu le chiedi di vedervi, ma noi il 29 agosto noi registriamo la prima puntata e tu sei ospite. Tu poi mi hai chiesto di corteggiare Sara tanto che fai la prima esterna con lei il 3 settembre, il 2 settembre però tu avresti mandato dei messaggi alla ragazza in cui fai il geloso”.

Uomini e Donne Sara in lacrime per Javier

Il corteggiatore dice la sua: “Noi ci siamo lasciati prima di Temptation Island, lei secondo me si è fatta avanti per farsi vedere. Io con questa ragazza non ho niente a che spartire. Oggi nella mia testa c’è Sara, se non mi credete fa lo stesso”. Claudio, del team di Uomini e Donne, spiega che non si può far finta di niente: “Dobbiamo permettere a Sara di sapere e tu devi dire la tua”. Javier sostiene che non è impegnato ora, ma ammette che dopo Temptation Island c’è stato un momento di debolezza con questa ragazza. La tronista, Sara, dichiara: “Io non voglio iniziare una conoscenza con questa basi, ora mi viene da mandarlo via”. Javier lascia così lo studio.