Uomini e donne anticipazioni della puntata del 27 settembre

Si tratta di un programma di Canale 5, condotto da Maria de Filippi, che va in onda sin dal 1996. La programmazione è quotidiana, dal lunedì al venerdì, alle 14:45, un orario in cui è possibile rastrellare uno share decisamente importante. Uomini e Donne ha da sempre grande successo, il format è semplice: uomini e donne (nella versione over), ragazzi e ragazze (nella versione classica) fanno conoscenza e cercano di instaurare una relazione, più o meno duratura lo si scoprirà in futuro. Per quanto riguarda uomini e donne le anticipazioni sono costantemente ricercate dagli appassionati, che trovano pane per i loro denti online.

Uomini e donne, le anticipazioni sono online

Non è difficile trovare per uomini e donne anticipazioni anche per puntante che saranno trasmesse da qui a qualche giorno. La motivazione è abbastanza semplice: le puntate vengono registrate a inizio o metà settimana, per poi essere messe in onda nei pomeriggi successivi. Tutti gli appassionati possono quindi approfittare di varie tipologie di notizie, che fuoriescono attraverso canali leciti o non leciti. Le informazioni disponibili riguardano qualsiasi notizia riguardante il programma, dalle anticipazioni sugli uomini del trono classico, fino alle notizie che riguardano futuri flirt o litigi in studio. Trattandosi di un programma in cui i colpi di scena sono all’ordine del giorno è chiaro che riuscire a trovare alcune anticipazioni è il massimo divertimento, per non dover attendere la trasmissione della puntata per capire come stanno andando le varie “storie” già in atto, o quelle ancora in fase germinale.

La puntata del 27 settembre 2019

Una settimana con tanti colpi di scena e avvenimenti vari è quella che ci attende. Il trono classico di uomini e donne ci coinvolgerà con nuove gelosie, dovute soprattutto a Giulio, a causa delle esterne di Alessandro Zarino. Due uomini che si battono per una singola donna, nello specifico stiamo parlando di Veronica, sono una delle chicche più golose che si possono ottenere guardando questo programma televisivo. Nel frattempo Giulia continuerà nella sua ricerca dell’amore vero; mentre sembra certo che Javier Martinez non tornerà nella trasmissione. Tra le altre cose si tornerà a parlare di Temptation Island, con alcuni dei protagonisti in studio. Tra i vari avvenimenti da non perdere nelle prossime puntate di trono over Ida Platano bacerà Armando Incarnato, mostrando Riccardo Guarnieri fortemente infastidito dalla cosa.

Quando vedere le nuove puntate

Chi è alla ricerca di anticipazioni su uomini e donne, classico e over, deve sapere che le puntate che vanno in onda a partire dal 27 settembre fino alla metà della settimana successiva sono state girate tra il 24 e il 25 settembre. Questo significa che ciò che vedranno in tv si è in effetti già verificato. Solitamente i principali partecipanti al programma rilasciano interviste a vari giornali e siti internet, questo soprattutto in occasione di eventi particolari. Per questo motivo chi è particolarmente appassionato al programma può semplicemente fare una ricerca inserendo il nome del tronista o della tronista di cui vuole conoscere tutti i particolari.