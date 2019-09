Giampiero Ingrassia, Vieni da Me: “I miei genitori non sono mai arrivati”

Vieni da Me, Giampiero Ingrassia è l’ospite di oggi di Caterina Balivo e si racconta con la cassettiera.

Giampiero Ingrassia è un famoso attore italiano che ha anche preso parte a tanti musical famosissimi, come Greas: “Accogliamo il nostro ospite di oggi con un grande applauso” dichiara Caterina Balivo a Vieni da Me e l’ospite di oggi, 27 settembre, è proprio lui. Giampiero si presta al gioco della cassettiera e scopriamo molti lati del suo carattere e della sua vita privata.

Vieni da Me, Giampiero Ingrassia racconta il suo primo spettacolo

Il primo oggetto che esce dalla cassettiera è una pallina gialla che riporta Ingrassia al suo primo spettacolo. “Avevo 10 anni facevo un Re, dovevo entrare con una pallina gialla in mano che doveva essere d’oro. Ero terrorizzata dal perderla!”. Da quel momento la carriera è cresciuta e al suo primo vero spettacolo, Asso Nella Manica, a Roma, i suoi genitori purtroppo non arrivarono mai: “La Roma vinse lo scudetto quell’anno, c’era l’inferno per le strade e non arrivarono in tempo!”. Il padre è ovviamente un grande attore e Caterina gli chiede come è stato il rapporto: “Quando sono entrato nella scuola di Gigi Proietti lui era felicissimo perché aveva capito che era quello che volevo fare nella vita. Anche se da piccolo in realtà volevo fare Batman”. Il successo è arrivato dopo poco con la serie tv “Classe di Ferro” la cui sigla era stata scritta da Jovanotti e Ingrassia ricorda: “Lorenzo l’anno scorso ha detto che l’unica canzone che odia è quella, ma non ha tutti i torti”. Giampiero nella sua carriera è anche stato conduttore: “È stata una bella esperienza, mi sono molto divertito. Avevo fatto dei provini e mi avevano preso, se rivediamo i filmati ci rendiamo conto che il tempo passa eh”.

