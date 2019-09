Vieni Da Me, figuraccia per Giovanni Conversano: cala il gelo in studio per un episodio spiacevole che ha visto coinvolto l’ex tronista e Giada Pezzaioli

Puntata scoppiettante quella di Vieni Da Me di oggi 27 settembre. Nel salotto di Caterina Balivo arriva l’ex tronista Giovanni Conversano e la fidanzata Giada Pezzaioli. I due hanno ripercorso le tappe della loro love story nata nove anni fa quando Giada aveva appena 16 anni e Giovanni ne aveva 31. Ma oggi in studio le cose non sono andate benissimo. E ad un certo punto è calato il gelo. Ecco cosa è successo.

Giovanni Conversano, ex tronista ed ex di Serena Enardu, ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata Giada Pezzaioli. La ragazza all’oscuro di tutto è stata, inizialmente, insonorizzata nei camerini e dopo durante l’intervista con Caterina Balivo si è improvvisamente trovata davanti Giovanni con un mazzo di rose rosse. L’ex tronista si inginocchia e si dichiara:“Io, dopo nove anni sono qui a chiederti qualcosa di importante. Ti ho sempre supportata in tutto il tuo percorso, so che hai 14 anni in meno di me e potresti avere qualsiasi altro uomo, ma mi sei sempre stata vicino anche nei momenti difficili. Cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono… ma soprattutto voglio sposarti”.

La reazione di Giada però è inaspettata: “Addirittura? Possiamo sdrammatizzare questa situazione. Imbarazzo totale”. Giovanni ci riprova: “Mi vuoi sposare?”. Ma il sì proprio non arriva: “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni”.

Anche la presentatrice è incredula: “Giovanni io non ho capito se è andata bene o male” ha esclamato Caterina Balivo.